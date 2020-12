Tjekliste: Sådan finder du de perfekte høretelefoner til din træning

3. Komfort

Det er vigtigt, at du finder et par høretelefoner, som passer dig og dine øre, så de ikke begynder at irritere dig eller ryge ud på farten. Gå efter høretelefoner med silikonepropper i forskellige størrelser. Så er du sikker på at finde en størrelse, der sidder godt fast, også når du løber i terræn eller dyrker HIIT. Du skal selvfølgelig også huske at kigge på, om pasformen passer til det, du skal bruge høretelefonerne til. Skal du kunne have din cykelhjem eller hue over? Og skal de være vandtætte?