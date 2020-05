Elastikker er skånsom træning mod skader

Som udgangspunkt kan alle træne med elastikker, fordi de er lette at bruge, og fordi øvelserne kan laves, uanset hvilken kropstype du har.

Elastiktræning er en skånsom form for styrketræning for dig, der døjer med en skade. Du belaster nemlig ikke dine sener og led i lige så høj grad, som når du træner med tunge vægtstænger og håndvægte.

Elastikker er fx rigtigt gode, hvis du har en skulderskade og skal passe på ikke at løfte for tungt.

Har du dårlige knæ, kan du stadig få træning for dine ben, hvis du bare sørger for at placere elastikken over knæet et sted på lårene. På den måde belaster du ikke sener i knæet.

Er det noget, du kunne bruge? Tjek tilbuddet her: