Verdensmesterens jagt på det perfekte adrenalinkick

Opel Danmark indgik tidligere på året et samarbejde med den firedobbelte SUP-verdensmester, Casper Steinfath, og har sendt den frygtløse stand-up-paddleboard-udøver rundt i Danmark flankeret af Opels nyeste SUV, Grandland X. Sammen har de jagtet den perfekte bølge. Det perfekte adrenalinkick.

At være på farten med sit paddleboard og al det udstyr det kræver at rejse Danmark tyndt for at udleve sin passion for vandsport, sætter store krav til det transportmiddel, der har sørget for at transportere SUP-verdensmesteren fra A til B. Den enkle løsning på det: En Opel Grandland X.

Vi tager dig med rundt til nogle af de eventyr Opels nye SUV og Casper Steinfath har kunnet sætte flueben ved i år.