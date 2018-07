Dine muskler husker din træning

Tvinger travlhed, en skade eller lignende dig ud i en længere træningspause, kan du glæde dig over, at når først du har været i form, kan du hurtigere komme det igen.

Skal du genoptage træningen, men ved du ikke, hvor du skal begynde? Så kan du på I FORMs hjemmeside finde adskillige træningsprogrammer til både begyndere og øvede.

Det bekræfter et nyt forsøg på rotter, som gennemførte et 8-ugers program med udholdenhedstræning – enten 1 eller 2 gange med 20 ugers mellemrum. Resultatet viste, at de rotter, der tidligere havde været gennem programmet, blev stærkere og kom i bedre form end førstegangstrænerne. Det skyldes ifølge forskerne, at en muskel – for at kunne blive stærkere – øger antallet af cellekerner i en celle, når du træner. Og mange af disse cellekerner bevares længe efter et træningsstop.

Skyldes træningspausen manglende tid i hverdagen? Så finder du her 5 forskellige træningsprogrammer, som hver især tager 10 minutter.

Kilde: Temple University