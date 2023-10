Har du øvelsen dødløft på programmet, kan du opleve, at det er styrken i hænderne, der begrænser, hvor tungt du kan løfte. En løsning på det problem kan være at skifte håndstilling. I stedet for at bruge et dobbelt overhåndsgreb om vægtstangen (hvor begge håndflader vender ind mod dig) tager du et overhåndsgreb med den ene hånd og et underhåndsgreb med den anden. Det giver et stærkere greb – simpelt, men effektivt!