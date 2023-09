7 begynderfejl, der får dig til at stoppe i fitnesscenteret

Når vi finder et hold, vi er glade for, har vi en tendens til at klamre os til det. Men bare fordi du har et favorithold, er det jo ikke utroskab at undersøge, hvad der ellers er på holdplanen. Ved at tvinge dig selv ud af komfortzonen og prøve noget forskelligt af kan du både holde liv i motivationen og udfordre kroppen på nye måder.

Fiks det: Et konkret mål kan være, at du den næste måned skal melde dig til ét hold om ugen, som du ikke har prøvet før. Sæt dig ned med kalenderen, og plot timerne ind en måned frem i tiden. Vær gerne lidt modig, og prøv både hold inden for puls, styrke og dans. Måske findes din nye favorit slet ikke der, hvor du går og tror.