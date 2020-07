Test dig selv: Hvor stærk er du egentlig?

Planken tester din kropskernestyrke – også kendt som din core. Læg dig på maven med tåspidserne i underlaget og håndfladerne placeret lige ud for skuldrene. Kig ned i underlaget, så dit hoved er i forlængelse af ryggen. Kom op i en PLANKE på underarmene. Spænd op i maven, og hold kroppen i en lige linje.

Wallsit tester din benstyrke. Sæt dig i en WALL SIT ved at læne ryggen op ad en væg og bøje benene, så lårene er vandrette og underbenene lodrette. Lad armene hænge ned.

Push-up eller armbøjninger måler din overkrops styrke. Vi anbefaler, at du laver dem på knæene. Lav ARMBØJNINGER ved at lægge dig på maven, og placere hænderne i underlaget lidt ud for skuldrene. Stræk armene, og bøj dem igen, så brystet kommer max 10 cm over gulvet.

Skriv ned, hvor lang tid du kunne holde ud i planke og wallsit, samt hvor mange push-ups, du kunne tage. Husk at lave øvelserne med god teknik - og ja, så gør da endelig en lille konkurrence ud af det.

Var du så bomstærk?

Haltede det alligevel lidt med armbøjningerne, så har vi et lille tip til dig. Kom med på vores træningsforløb, hvor du på bare 4 uger kan blive bomstærk med kun 24 minutters træning ad gangen. Lyder det som noget for dig, så læs mere her.

