Squatjulekalender – 24 stærke squats til december

16. december – eagle squat

Stå med benene samlet og armene strakt ud, så du danner et T. Løft højre ben ind over venstre ben, så højrebenet nærmest snor sig rundt om det venstre. Før din højre albue under din venstre albue foran kroppen, og forsøg nu at presse dine håndflader mod hinanden. Fokusér på at finde balancen, og gå så ned i en squat så dybt, som du kan komme. Skift side efter 12 squats.

Bonus! Her styrker du også din balance og mobilitet i skuldrene.