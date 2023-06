Sådan får du stærkere triceps

Hele vinteren venter vi på, at det igen bliver tid til at trække i de ærmeløse T-shirts og stropkjolerne. Når det så endelig bliver tid til at lufte de bare arme, kommer vi i tanker om, at der er noget, der hedder triceps. Og at de skal trænes.

Ikke alene for at se godt og tonede ud, men også for at kunne udføre mange helt almindelige hverdagsbevægelser. Heldigvis er triceps nemme at træne – du behøver ikke engang tage i fitnesscenteret.

Læs mere om triceps og træning af dem: