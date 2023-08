Sådan får du en stærkere mave

... i forbindelse med fx en løbetur eller et styrketræningspas, er det bedst at slutte af med maveøvelserne.

Laver du øvelserne inden din øvrige træning, risikerer du nemlig, at dine coremuskler i mave og ryg bliver så udmattede, at det går ud over din løbestil eller evnen til at stabilisere optimalt under store styrkeøvelser som squat og dødløft. Her spiller mavemusklerne nemlig også en vigtig rolle.