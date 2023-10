… 48, 49, 50! Er du (også) typen, der laver mavebøjninger i en uendelighed? Stop endelig med det, lyder rådet fra træningsfysiolog Rikke Hansen.

“Træn din mave på samme måde, som du træner ben – med tung belastning og 10 gentagelser. Ellers får du ikke nok ud af dine anstrengelser,” siger hun.

Er du glad for mavebøjninger, så sørg bare for at have en vægtskive, en kettlebell eller en håndvægt i hænderne næste gang.

Hvor tung? Vi giver ordet til træneren: