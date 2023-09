Sådan laver du bækkenløft med arme

Lig på ryggen med fødderne i hoftebreddes afstand. Tag en indånding.

Nu skal du rulle op, og det gør du på en udånding. Start fra halebenet, rul numsen ind under dig, og fortsæt med at rulle bækkenet op med flad lænd.

Tag en indånding oppe på toppen, løft armene op over hovedet, og sænk dem i gulvet bag dig. Rul ned igen på din udånding, og før armene ned langs siderne igen på en indånding.

Hav fokus på: At dit bryst ikke ruller med op, så du kommer til at svaje i ryggen. At hoftekammen søger op mod dine ribben, og at lænden forbliver flad.