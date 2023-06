6 negative tanker, du kan få på løbeturen

De fleste har nok prøvet den stikkende smerte under ribbenene under løbeturen. Det gør hammerondt, og du kan umuligt fortsætte med at løbe. Faktisk kender man ikke årsagen til sidestik, men det hjælper at lade være med at spise, lige inden du løber.

Sæt farten ned, og bøj dig eventuelt forover, og pres mod området, mens du puster dybt ud.