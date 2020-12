3. Få det hele til at tale sammen

Gør de smarte gadgets endnu mere personlige ved at forbinde dem, så de alle taler sammen. Det kan du gøre med Samsungs nye, revolutionerende fliptelefon, Galaxy Z Flip 5G. Telefonen med den foldbare skærm i det strømlinede design er kompakt og let at have med sig. Åbner du den undervejs på løbeturen, kan du multitaske og bruge to apps på samme tid. Eller du kan holde øje fra ydersiden via det lille display, hvor du for eksempel kan styre musikafspilning og se de vigtigste notifikationer. Og så har du med Samsung Health din sundhed lige ved hånden, hvor du kan få komplet overblik over din performance og dit helbred.