Gang eller løb - hvad er sundest?

Forbrænding ved løb og gang

Hvis det kun er kalorieforbrændingen, du fokuserer på, så nej – løbeturen trumfer gåturen.

Beregn her, hvor meget du forbrænder med din træning

Undersøgelser viser, at du ved en kilometers løb forbrænder cirka 25 % flere kalorier, end hvis du går samme distance. Det skyldes blandt andet, at løbetræningen sætter en markant større efterforbrænding i gang, end gåturen gør. Går du meget rask til, eventuelt med indlagte bakkeintervaller, hvor pulsen for alvor kommer op, bliver forskellen dog noget mindre.

Du kan faktisk nemt øge fedtforbrændingen på din gåtur. Se her, hvordan du gør

De mange fordele ved gang

Men nu er kalorieforbrænding jo ikke alt. Faktisk står fordelene ved gang i kø: Du opnår stort set samme sundhedsmæssige udbytte som ved at løbe, når det kommer til at styrke kredsløb og muskler. Gang er desuden noget mindre belastende for muskler, led og sener, og det nedsætter skaderisikoen væsentligt. Løbetræningen kræver en langvarig opbygning af formen, og – selv derefter – at man passer sin restitution. De fleste kan gå sig en rask tur hver eneste dag.

Et kæmpeplus ved gang er også, at det er mere skånsomt ved kroppens kulhydratdepoter end løbetræningen. Du er derfor mindre fristet til at spise de forbrændte kalorier op, når du har gået en tur, end når du har løbet.

Den eneste reelle ulempe ved at gå sig sund og slank er egentlig, at det tager længere tid at gå 20-30 km i løbet af ugen, end det gør at løbe samme distance. Så hold endelig fast i dine gåture – den bedste slankemotion er den, som du rent faktisk får gennemført.

Sådan får du flere skridt ind i hverdagen