Træn med GO’NOVAs morgenhold: Her er træningsprogrammerne

YIN YOGA (50 minutter)

I dag skal krop og sind forkæles og bringes i balance. Gør som GO’NOVA-værterne og bliv guidet gennem 50 minutters blid yoga med fokus på afspænding og ro. Efter at have gennemført alle 8 øvelser, som laves liggende eller siddende, vil du mærke en ro sænke sig over dig. Derudover opnår du et smidigere bindevæv via de flere minutters stræk, yin yogaen tager dig igennem.

