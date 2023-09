8 tips til en mere mindful gåtur

Tid bør ikke være noget, der fylder for dig, når du er ude at gå, men klokken kan jo godt hænge over hovedet alligevel. Derfor kan det være rart at vide, hvor lang tid en bestemt rute tager.

Planlæg din gå-rute med I FORMs ruteplanner

Dette kan være særligt rart, hvis du drømmer om at gå kortere ture i din arbejdstid – her kan det være praktisk at kende ruter på 10, 30 eller 60 minutter.