Træning er sundt for både krop og sjæl. Men for mange kan mangel på energi være en stor forhindring for at komme i træningstøjet. Her er fire gode råd, der måske kan give dig mere overskud til fysiske aktiviteter i hverdagen.

Sov rigtigt og rigeligt

Hvis du oplever meget træthed i løbet af dagen – eller har tendens til at gå omkuld tidligt på aftenen – vil det naturlige første skridt være at kigge på dit søvnmønster. Får du generelt sovet nok? Det varierer fra person til person, hvor meget søvn man har behov for, og kvinder behøver typisk mere søvn end mænd. Man siger, at voksne skal have 7-8 timer pr. nat, men nogle vil kunne nøjes med 6 timer, mens andre gerne skal op på 9 for at føle sig udhvilet dagen igennem. Begge dele betragtes som normalt. Det er desuden en god idé at få en fast døgnrytme, hvor du går i seng og står op på nogenlunde samme tid hver dag.