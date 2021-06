Navnet siger egentlig det hele. Bindevævet kan beskrives som kroppens lim – et elastisk spindelvæv, der snor sig rundt i din krop, omslutter muskler og knogler, binder dem sammen og holder dine indre organer på plads. Bindevæv, der også betegnes fascier , består primært af collagen, elastin og væske, bl.a. hyaluron, og findes overalt i kroppen i mange former. Således er fx både sener, ledbånd og laget mellem muskler og hud bindevæv.

Uden bindevæv i kroppen kunne du ikke bevæge dig. Det er bindevæv, der forbinder dine muskler med knoglerne og gør det muligt for musklerne at trække i dine kropsdele, så du fx kan løfte benet og tage et skridt. For at du kan bevæge dig optimalt, skal dit bindevæv kunne glide og være smidigt og elastisk – lidt som det net, du får omkring dine taxfree-flasker i lufthavnen. Glideeffekten er vigtig, idet muskler, led og organer skal kunne glide og give plads til hinanden, når du bevæger dig. Den bedste måde at holde bindevævet smidigt på er ved at bevæge dig. Er du generelt inaktiv, eller er der fx kropsdele, som du sjældent aktiverer, vil bindevævet blive stadigt mere stramt.

Dit bindevæv er uhyre følsomt og rummer langt flere smertereceptorer end dine muskler . Dette er relativt ny viden, og måske ligger svaret på mange uforklarlige smerter netop gemt her. Sidder du fx stille i mange timer hver dag foran et skrivebord, er du i højrisiko for et stramt bindevæv i nakke, ryg og lænd. Det kan give spændinger og føre til smerter, og har du ondt et sted, vil du typisk lade være med at bevæge de dele af kroppen. For bindevævet er det dog det værste, du kan gøre, for det vil blot føre til, at det bliver endnu strammere, og at du får flere smerter. Dit bindevæv er ét stort sammenhængende net, og derfor kan du godt opleve, at et stramt bindevæv ét sted i kroppen udløser smerter et helt andet sted.

3. Dit bindevæv bliver stivere med alderen

Når du bliver født, er dit bindevæv blødt og supersmidigt, men elasticiteten bliver dårligere med alderen. Det er huden i sig selv et godt eksempel på. Afhængigt af din livsstil kan du fremskynde eller udskyde dette. Inaktivitet trækker i den forkerte retning, men noget tyder på, at det samme er tilfældet med stress og traumatiske oplevelser. Stress skaber nemlig spændinger og inflammation i kroppen, og det kan få bindevævet til at trække sig sammen og blive mere stift. Mærker du ikke rigtigt noget til dit bindevæv, så regn med, at det har det godt.

Tegn på, at dit bindevæv halter:

Du får nemt fibersprængninger.

Du styrketræner, men får ikke rigtigt udbytte af træningen.

Du har en følelse af at være helt “strammet til”.

Du får ondt rundt omkring i kroppen, når du er stresset.

Du føler dig stiv og øm i kroppen, når du står op om morgenen.

5. Du kan selv holde dit bindevæv smidigt

Det bedste, du kan gøre for dit bindevæv, er at bevæge dig så meget – og så forskelligt – som muligt. Variation er virkelig nøgleordet her. Al træning og motion er godt, men pas på med at overtræne, for bindevævet har også brug for restitution. Generelt er aktive, dynamiske stræk rigtigt gode, så stræk din krop godt igennem flere gange om dagen – gerne med armene løftet eller bag ved kroppen. Trænger bindevævet til en særlig indsats, er træningsformer som yoga, pilates og Fysio Flow velegnet. Fysio Flow bygger på dynamiske stræk, der menes at stimulere bindevævet særligt godt. Længere nede på siden får du 8 Fysio Flow-øvelser, der har særligt fokus på kvinders typiske problemområder. Bindevævet er lang tid om at ændre sig, så forvent ikke mirakler fra den ene dag til den anden.

Du kan også hjælpe dit bindevæv ved at sørge for at spise en kost med tilstrækkeligt proteiner, gode fedtstoffer og C-vitaminer, drikke rigeligt vand og få en god nattesøvn. Både kost og søvn har betydning for dannelsen af collagen, som dit bindevæv bl.a. består af.

