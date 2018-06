Spis mere grønt og bliv mindre stresset

Det er altid sundt med frugt og grønt, men har du en presset hverdag, er der ekstra bonus. I hvert fald viser ny forskning, at kvinder i særlig grad kan reducere deres stressrisiko ved at spise grønt.

Er du stresset? Tag testen her.

Resultatet er baseret på en analyse af over 60.000 personers indtag af frugt og grønt over en årrække. Der indgik både mænd og kvinder i analysen, og alle var over 45 år. Det viste sig, at selvom begge køn oplevede mindre stress, når de fik godt med frugt og grønt til daglig, var der mest markant effekt blandt kvinderne.

Sådan sniger du mere grønt ind i hverdagen.

Fx var risikoen for stress generelt 14 procent lavere, når folk spiste 5-7 portioner dagligt, men for kvinderne specifikt var tallet 23 procent. Husk dog, at størstedelen skal være grøntsager, hvis du vil opnå den sunde effekt.

Så stressfri bliver du af at spise mere frugt og grønt

Herunder kan du se, hvor meget frugt og grønt sænker en kvindes risiko for stress sammenlignet med folk, der får 0-1 daglige portioner.