Får perfektionister lettere stress?

Det er et godt spørgsmål – der stadig debatteres af stressforskere. På den ene side har forskning flere gange påvist, at der er en sammenhæng mellem stress og perfektionisme: Hvis du sætter høje standarder for dig selv og føler dig utilstrækkelig, når du ikke lever op til dem, så er din risiko for at være stresset altså målbart forøget.

Men på den anden side er der et element af hønen eller ægget ved sammenhængen mellem perfektionisme og stress, for man ved reelt ikke, om perfektionismen går forud for stressen eller omvendt. Nogle psykologer har peget på, at stress kan føre til en adfærd, der minder om perfektionisme, men som egentlig er udløst af stress.

For mange mennesker er deres selvforståelse og selvværd tæt knyttet til deres arbejde, og når de pludselig oplever ikke længere at kunne præstere som før, vil de gå meget langt for at genoprette et selvbillede af at være dygtig og kompetent.

Spørgsmålet “er jeg god nok til mit arbejde?” er for rigtig mange mennesker det samme spørgsmål som “er jeg god nok?”, og når man bliver i tvivl om svaret på det spørgsmål, kan det udløse et overengagement i ens arbejde, der blandt andet kan komme til udtryk som perfektionisme og nulfejlskultur. Det bliver med andre ord en ond cirkel, hvor man får sværere og sværere ved at udføre sit arbejde ordentligt, samtidig med at det føles vigtigere og vigtigere for én at gøre det.

Tegn på stress – hos dig selv eller andre

Ubeslutsom og forvirret . Hukommelsesbesvær- og koncentrationsbesvær er blandt de første stesssignaler.

. Hukommelsesbesvær- og koncentrationsbesvær er blandt de første stesssignaler. Fylder mere . Nogle stressramte taler og snakker mere end normalt.

. Nogle stressramte taler og snakker mere end normalt. Trækker sig . I stedet for at fylde mere begynder nogle stressramte at fylde mindre, end de plejer. Det kan være, at de trækker sig, dropper møder og sociale arrangementer.

. I stedet for at fylde mere begynder nogle stressramte at fylde mindre, end de plejer. Det kan være, at de trækker sig, dropper møder og sociale arrangementer. Opgivende og uengageret . Man mister nemt overblikket som følge af stress. Måske får man ikke løst aftalte arbejdsopgaver før deadline og virker i det hele taget uengageret.

. Man mister nemt overblikket som følge af stress. Måske får man ikke løst aftalte arbejdsopgaver før deadline og virker i det hele taget uengageret. Irritabel og træt. En stressramt kan være mere træt, udkørt og uoplagt end normalt – muligvis på grund af søvnløshed, som er endnu et typisk tegn på stress.