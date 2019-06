Pernille Aalund har testet omtalt produkt: "I dag vil jeg ikke være det foruden"

Derfor testede hun The Solution™

Pernille Aalund er ikke ukritisk med, hvad hun kaster i munden eller på kroppen, og hun lavede derfor et grundigt baggrundstjek af produktet, inden hun testede det.

The Solution™ indeholder ren kollagen i en form, som bidrager til at øge hudens elasticitet, udglatte huden, give færre rynker og mindske og forebygge appelsinhud. Kollagen er et protein, din krop producerer for blandt andet at opretholde bindevævet i huden, der giver mere spændstig og glat hud. Dog falder vores dannelse af kollagen allerede, når vi er omkring 30 år, og når vi gradvist mister modstandskraften over for eksempelvis sol, vind, vejr og mimik, begynder vi at få rynker.

Pernille så det derfor som en naturlig måde at gøre et forsøg på: "ved alene at indtage noget af det, man mister". Præcis som med D-vitamin om vinteren.