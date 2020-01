Få skræddersyet dit eget program

Måske har din hud brug for en lille opkvikker efter en tid med kold luft udenfor og et tørt, varmt indeklima? Eller søger du et lidt "kraftigere" hudplejeprogram for at holde rynkerne i skak?



– Mit allerbedste tip er at kontakte en klinik, som kan skræddersy et program til din hud. Jeg vil på det varmeste anbefale eksperterne hos ZO Skin Health. På samme måde er mit bedste tip at kontakte en personlig træner eller træningsgruppe for at få ny inspiration til et år med masser af god træning. Find en træningsform, der passer til dig, og vis, at du tør prøve noget nyt.