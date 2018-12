Læserne har testet kollagenpulver: Se resultaterne her

For mange er hudens tilstand udtryk for sundhed og personlig velvære, og selvom det er vigtigt at huske på, at der ikke findes nogen let løsning – uanset om det gælder vægttab, bedre kondition eller pænere hud, skader det ikke at hjælpe det lidt på vej.

The Solution™ er et kollagenpulver, der er med til at øge elasticiteten og modstandskraften overfor dannelsen af rynker og linier. Kollagenpulveret bliver optaget indefra i form af smagsneutralt pulver, og eftersom dette kollagen er brudt op i præcise peptidelængder, kan huden drage nytte af indtaget og forebygge rynker linier samt reparere din hud.