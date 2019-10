2. Gå efter all-in-one-produkter

For at skabe den nemmeste og mest overskuelige skønhedsrutine, så din tid i træningscentrets omklædningsrum forkortes, kan det betale sig at bruge lidt tid på at researche og finde nogle produkter, der har flere funktioner.

Samtidig er du som aktivt og trænende menneske i farezonen for at være lidt for hård ved din hud, da hyppige (varme) bade faktisk kan være med til at udtørre din hud, da du med badene fjerner den beskyttende barriere, som din hud naturligt har. Så det gælder også om at finde produkter, der er skånsomme og plejende for din hud.



Her kunne Garnier Micellar Cleansing Water være et bud, da det er en meget skånsom måde både at rense din hud, fjerne makeup og berolige huden efterfølgende.