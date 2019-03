Singapore med børn: Dét skal I opleve

Familieferien starter, når I boarder

Vidste du, at I kan komme til Singapore med direkte fly fra København med Singapore Airlines ? Vidste du så også, at I finder den måske mest børnevenlige flyrejse her med stort fokus på familiers komfort. Singapore Airlines er lig med virkelig god og børnevenlig mad ombord, og at alle små børn får udleveret et aktivitetssæt at hygge sig med på flyveturen, der kan indeholde alt fra tegneudstyr til bamser, klistermærker og vendespil. Til de større børn er der fuld adgang til det prisvindende underholdningssystem, Kris World, der har mere en 1800 underholdningsmuligheder. B.la. spil, film, tv og informative apps. Desuden er der små senge tilgængelig for de mindste, så de kan ligge helt ned og sove. Der er selvfølgelig også god service, god mad og god underholdning til de voksne. I kan med andre ord starte med at nyde ferien allerede på flyveren.