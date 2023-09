34 spændende fakta om orgasmer

Måske ville du. Men det hjælper på lysten, at processen er en nydelse. Derfor er der også forskere, der mener, at orgasmer faktisk er naturens udspekulerede måde at “narre” os til at reproducere os selv.

Stil dig selv dette spørgsmål: Ville du lave børn, hvis det ikke var sjovt, dejligt, tilfredsstillende, ja ligefrem vanedannende at have sex?

Med andre ord: Et par sekunders eufori gør os villige til evolutionært at risikere liv og helbred under graviditet og fødsel, for ikke at tale om 18 års efterfølgende bekymringer for de små poder, der kommer ud af det.

Smart nok at gøre orgasmer så dejlige, at vi bliver ved med at komme tilbage efter flere.