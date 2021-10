Hvis du er veganer eller bare sjældent spiser fisk eller kød, kan du måske have gavn af at supplere med selen som kosttilskud. Selen findes i mindre grad i vegetabilske fødevarer som linser, hirse og brød samt i høj grad i paranødder. Problemet med paranødder er dog, at de også kan have et højt indhold af svampetoksinerne aflatoksiner, som er stoffer, der i større mængder er kræftfremkaldende.

Der er generelt ikke noget i vejen for at tage et moderat tilskud. Eksempelvis i en multvitaminpille, hvor selenmængden ligger under det samlede daglige behov, altså under 100 pct. af det daglige referenceindtag, IR.

