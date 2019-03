“Sådan ændrede jeg hele min livsstil på få uger”

Har jeg nogensinde fortalt, hvordan jeg gik fra at være sådan én, der hadede motion, til at træne næsten dagligt? Jeg vågnede ikke bare op og tænkte: “I dag melder jeg mig ind i et fitnesscenter, og så kommer resten nok af sig selv.” Sjovt nok er det sjældent sådan, historier om livsstilsændringer starter.

De starter typisk med en forpligtelse. En forpligtelse over for et andet menneske – i mit tilfælde en personlig træner. En forpligtelse over for en omgangskreds, når du fx skriver på Facebook, at den kommende måned skal være alkoholfri. En forpligtelse i form af en tilmelding til et motionsløb, en rejse eller lignende. Og fælles for dem alle: En forpligtelse over for dig selv, for nu har du sagt højt, at du vil gøre det, og så føles det bare for tamt at give op.

Netop sådan en forpligtelse tilbyder vi dig nu, hvis du drømmer om at spise sundere. Vi lancerer nemlig en ny onlinecamp, I FORM Ny start, hvor vi trin for trin giver dig redskaberne til at sammensætte en sund, mættende og mavevenlig kost, som du kan holde fast i, også når forløbet slutter. Derudover giver vi dig en konkret og afgrænset periode, hvor du forpligter dig til at gøre en indsats – nemlig 8 uger.

Min træningsglæde blev vakt af et forløb på kun 4 uger, hvor jeg dedikerede mig selv til at gøre alt, min træner sagde, fordi jeg drømte om at blive typen, der træner. Hvis du drømmer om at blive typen, der spiser sundt, giver vi dig en unik mulighed for at få den opfyldt. Rejsen starter her: