Thailand er mere end smukke strande, krystalklart vand og et intenst natteliv. Landet er også kendt som et af verdens førende rejsemål for spaophold og et fortræffeligt valg til dig, der søger indre harmoni. Hvad siger du til SUP-yoga i solnedgangen eller et meditationsretreat i et buddhistisk skovkloster?

Normalt – når coronavirus ikke huserer – besøger hundredetusindvis af rejsende hvert år Thailand for at blive puslet om, slappe af og finde indre ro. Det populære rejsemål er kendt som et af de største sundhedsrejsemål, og her findes et bredt udvalg af oplevelser. Servicen er desuden både venlig og af et højt niveau.

Landet har klaret coronapandemien rigtig godt og har nu forberedt sig grundigt på at kunne byde turister velkommen igen efter covid-19 på en god og sikker måde. En ny certificering skal vise, hvilke hoteller, spaer, restauranter med mere der lever op til kravene til hygiejne og renlighed.

Så mens du venter på, at verden åbner op og igen er et sikkert sted at rejse rundt, så kan du jo forberede den næste selvforkælelses-rejse. Hvad skal du vælge, og hvor i landet skal du tage hen? Det afhænger helt af, hvad du er ude efter. Er du mest interesseret i afslappende spabehandlinger, yoga og meditation – så kommer her lidt inspiration.