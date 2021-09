Trist eller deprimeret – hvad er forskellen?

Men det skal vi passe på med, for der er stor forskel på at være i dårligt humør og at have en psykisk sygdom som depression , og det er godt at kunne skelne imellem dem. Så er du bedre klædt på, hvis du eller en af dine kære en dag får det mere end almindeligt skidt. Sådan lyder rådet fra Birgitte Ries Møller, der har været praktiserende læge i 18 år og beskæftiget sig indgående med psykisk sygdom.

Skilsmisse, sygdom, død i familien eller fyring. Der er mange livsbegivenheder, der kan kaste os ud i kriser. Eller nedturen kan opstå af sig selv, hvor vi kan føle os så bekymrede, mislykkede eller opgivende, at det at træde ud af sengen om morgenen og tage hul på dagens gøremål kan være en uoverskuelig opgave. Og derfra er der ikke langt til at sætte mærkat på og sige: “Jeg er deprimeret.”

Ofte er de mest syge patienter dem, der siger: “Det er nok ikke noget.” Møder hun derimod en patient, der bare kommer for at få udleveret en henvisning til psykolog, “for jeg tror, jeg er deprimeret”, er hun mindre bekymret.

Ligesom et skema er utilstrækkeligt til at stille diagnosen, så er en enkelt samtale det også. Der skal næsten altid mindst én anden samtale til, før lægen kan afgøre, om det er en henvisning til en psykolog, en psykiater eller flere samtaler hos lægen, der kan hjælpe dig til at få det bedre. Derfor skal der også indsigt, erfaring og måske vigtigst af alt menneskekendskab til, før lægen er klar til at afgøre det næste skridt.

Kropssproget kan nemlig være en sladrehank om psykisk sygdom, for en deprimeret mister tit mimik og har “gardinet trukket ned”, som lægen kalder det. Desuden fanger hun ofte patienter, som viser sig at have andre sygdomme som stofskiftelidelser eller kræft, men selv har reageret på fx at være træt eller i dårligt humør.

I konsultationen vil lægen sammen med dig gennemgå skemaet, hvor du har krydset af, om du har følt dig trist til mode, har manglet energi, haft søvnbesvær osv. Alligevel er svarene ikke det allervigtigste for lægen til at afgøre, hvor på skalaen din sindstilstand ligger. Hun bruger i mindst lige så høj grad sit kendskab til dig sammenholdt med det såkaldte kliniske blik på din samlede fremtoning.

Typisk vil lægen bede dig udfylde et depressionsskema, der skal tage temperaturen på dit humør, inden du møder op i konsultationen. Skemaet består af ti spørgsmål til, hvordan du har haft det de sidste to uger. Du kan se det længere nede.

Men lad os nu først sætte os i det sted, hvor du føler, du er havnet i et hul, som det er svært at kravle op af igen ved egen kraft. Som med alle andre symptomer på sygdom er det mest nærliggende at tage kontakt til egen læge og bede om en samtale.

I sit virke møder hun dagligt ganske almindelige mennesker, der har bedt om en samtale i lægepraksissen, fordi de ikke kan kende sig selv, og det gør dem bange og ængstelige. Tristhed og depression kommer tit til at flyde sammen for dem. “Er du deprimeret, så er du dér, hvor det ikke bliver bedre af at rejse til Mallorca og slappe helt af i en uge,” indleder Birgitte Ries Møller og skynder sig at tilføje, at den skelnen kræver uddybning. Den vender vi tilbage til.

Befinder du dig derimod i en bølgedal uden at have en anelse om, hvorfor du er havnet der, peger pilen mere mod en depression. Det kan også opleves som en ekstra byrde – ud over at du er ked af det – at du er uforstående over for, hvorfor du pludselig kan føle dig så trist. Du kan få lyst til at isolere dig og dårligt overskue nærmest en hvilken som helst form for socialt samvær.

Der er stor forskel på, hvad der kan udløse krisen. Som mennesker vil vi unægtelig møde modgang på vores vej, men der er stor forskel på, om det slår os følelsesmæssigt ud eller ej. Det kan være alt fra en fyreseddel eller skilsmisse til sygdom eller død. Det er de situationer, hvor vi justerer vores ambitioner, fordi livet har ført os ned ad en afvej, som vi ikke lige regnede med at ende på. Det er kun naturligt at reagere med dårligt humør, når vi på den måde bliver rystet i vores grundvold.

Hvis du derimod føler, at dit humør har ændret sig fra, hvad det plejer at være, og du stort set ikke har været “oppe af kælderen”, siden du fik det sådan, så kan situationen være mere alvorlig.

Tilbage til hvilke tegn der kan adskille tristhed fra depression. Tiden er en af de faktorer, som spiller en stor rolle. Den nedtrykte tilstand skal have stået på i mindst to uger, før man kan kalde det en depression. Og følelsen skal være der mere eller mindre hele tiden. Med andre ord: Hvis dit humør svinger fra dag til dag eller fra time til time, så er du ikke deprimeret.

Bevar handlekraften

Der skal med andre ord en hel del viden til at afgøre, hvor dybt din tristhed stikker. Mistrives du “blot”, eller har du det så skidt, at din tilstand kræver yderligere professionel behandling?

Det kan have stor betydning for folks følelse af handlekraft, om de får den ene eller den anden besked. Mange tager faktisk til lægen bare for at få bekræftet, at der ikke er noget galt. Det giver styrke at få at vide af lægen, at de ikke har en depression.

Og så er der dem, der skal fortsætte med enten medicin, samtaleterapi eller begge dele. Lægen sørger for at være helt sikker, før hun stiller diagnosen depression. Dels er det vigtigt, at patienten får den rigtige hjælp, dels kan beskeden tage handlekraften fra folk. De kan føle, at de så ingenting selv kan gøre for at få det bedre. Det er en skam, for i langt de fleste tilfælde kan du selv bidrage til processen, og det føles godt ikke at “være sat på bænken”.

Tal om det svære

Hvis der er ét budskab, som Birgitte Ries Møller vil give videre, så er det, at du skal tale med andre om det, der går dig på.

Alene det at sætte ord på virker lindrende, fordi vores tanker falder mere på plads. Ofte er vi en smule mere afklarede med, hvad udfordringen er, og hvordan vi kan tackle den, når vi har formuleret det over for et andet menneske.

Det behøver ikke at være en læge eller psykolog, du skal betro dig til for at blive klogere. Selvom det kan være en overvindelse for nogle, så er der masser af gavn i at bruge dit nærmeste netværk til at tale om de svære ting. Der skal en gammeldags samtale til, så det er altså ikke noget, du kan klare over sms eller Messenger.

Ud over at du næsten altid vil få det bedre, så opdager de fleste også, at det gavner venskabet, fordi vi kommer tættere på hinanden, når vi står sammen om det svære og ikke kun det lette. Foretrækker du at tale med en uvildig, er du altid velkommen hos din egen læge. Føl dig ikke til besvær.