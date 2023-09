Test: Er du tidsoptimist eller tidspessimist?

Der er få ting, der kan få folk til at gå så meget galt af hinanden, som tidsopfattelser. For skal en aftale – på jobbet eller i fritiden – tages bogstaveligt på klokkeslæt, eller er det mere en rettesnor plus minus et kvarter?

Den svære linedans opstår, når flere med forskellige tidsopfattelser skal omgås, for dér er jorden et minefelt af misforståelser, og vi er hurtige til at tillægge hinanden dårlige intentioner:

“Vi kommer til at se de andre som upålidelige, uforskammede eller krakilske, men i virkeligheden har de bare et andet forhold til tid,” forklarer psykolog Lise August.