Guide: 3 simple trin til bedre vaner

Du er i gang – hurra! Nu skal du holde fast i din nye adfærd. Det er især vigtigt, at du overholder trin nr. 3, for gentagelse trumfer intensitet.

Det betyder, at det er langt bedre at starte i det små for så langsomt at skrue op. Start fx hellere med at fjerne slikket foran fjernsynet om aftenen end at skære det hele væk.

Sandsynligheden for, at du formår at bryde vanen, er langt større, hvis projektet virker overkommeligt.

Husk at belønne dig selv, når du lykkes med din nye adfærd. Vi mennesker er så primitivt indrettet, at vi kun gentager den adfærd, der bliver belønnet.

Er du tålmodig, vil du over tid nå til et punkt, hvor din nye adfærd er blevet så automatiseret, at du føler ubehag ved ikke at udføre den – du har fået en vane.