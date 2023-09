Er du tidsrealist? Tillykke, du har fundet balancen

Når dit team får præsenteret en arbejdsopgave, vil tidspessimisten sige: “Det når vi aldrig!” Tidsoptimisten mener, at alt er fjong.

Men dig – du har et realistisk blik for, hvad der konkret skal til, for at I kommer i hus. Med andre ord: Du ser både mulighederne og de udfordringer, der kan komme i vejen. Er planen ved at ryge, opdager du det i tide til at rette op.

Det er en gave, som kommer dig selv til gode, men også er til gavn for din omgangskreds. Ikke mindst fordi man kan stole på dig, og du samtidig er i stand til at være nærværende.

Er du i tvivl, om du er tidsoptimist, tidsrealist eller tidspessimist, kan du tage testen her.