Én typisk fejl gør det svært at ændre vaner

Det er alt sammen fine intentioner – problemet er bare, at de for rigtigt mange af os ikke rigtigt rykker fra forsætter til faktisk handling. Det skyldes især én ting: Vi tænker for meget og gør for lidt.

Ifølge Henrik Dresbøll skal vi kende vanens natur for at kunne ændre på den. Helt overordnet kan man sige, at en vane er en automatisk respons på en given situation.

“Vaner er ikke nødvendigvis bevidste for dig, og fordi du netop ikke tænker over dem, så kan din hjerne frisætte noget energi, så du kan fokusere på så meget andet. Så på den måde gør de rigtigt meget godt for os.”

Se på dit liv i dag. Hvilke vaner har du på en helt almindelig dag? Forestil dig så, at du fortsætter med de vaner hver dag de næste 10 år. Er det et rart billede, du ser? Hvis svaret er nej, har du et rigtigt godt afsæt for at ændre dine vaner.

“Hvis du er i stand til at lære at bygge og bryde vaner, så er du også i stand til at bygge din fremtid. Vaner er faktisk en fantastisk forudsigelsesmaskine for, hvor dit liv går hen.”

“Sænk barren for din handling, så din start bliver så lille, at du kan overkomme det. Gentagelse er vigtigere end intensitet.”

“Det er selvfølgelig vigtigt at starte med at gøre sig nogle tanker om sine vaner og at tage et aktivt valg om at ville ændre noget, men i forhold til at træne sin vane, der handler det mere om at handle – altså bare gøre det,” forklarer Henrik Dresbøll.

Mange af vores forsøg på at ændre adfærd falder nemlig på, at vi tror, vi kan tænke os til forandring.

Hvordan får du så rent faktisk succes med at ændre en vane? Det vigtigste råd fra adfærdsdesigneren er, at du bare kommer i gang.

Fristelserne står i kø Du kan ikke fjerne isbutikken eller bageren på din vej, men du kan undgå at have slik i skabene, hvis du har svært ved at holde fingrene fra det.

Du overser den underliggende årsag Vaner er svar på noget i dit liv. Forsvinder du ind i din telefon mange timer hver dag, handler det måske om, at du keder dig. Så skal en del af din strategi være at finde en aktivitet, der kan udfylde det rum – fx at starte til holdsport.

Omgivelserne støtter dig ikke Det er sin sag at skære ned på fx sit sukkerindtag, hvis kæresten kører Matador Mix ned i én køre. Opbakning er vigtig for, at du når i mål.

Du glemmer at belønne dig selv Det, der ikke belønnes, gentages ikke. Så simpelt er det. Husk at fejre dine sejre.

Du sætter barren for højt Det er ikke bare okay at starte i det små – det er faktisk den bedste strategi. Gentagelse trumfer nemlig intensitet, og derfor er det alfa og omega, at du kan overskue indsatsen.

Du tænker frem for at handle Når beslutningen er taget, skal du aktivere din nye vane – du skal i gang. Gode intentioner gør dig ikke sundere.

Du skal simpelthen ud over stepperne, og så skal du undgå at slå for stort et brød op. Lad være med at lægge ud med at løbe fem kilometer tre gange om ugen – start hellere med at lunte 500 meter hver anden dag.

“Sænk barren for din handling, så din start bliver så lille, at du kan overkomme det. Gentagelse er vigtigere end intensitet. Når vi snakker vaner, er det kunsten at dukke op til din handling,” fortæller Henrik Dresbøll.

Det betyder også, at du ikke skal tildele din motivation nogen rolle i projektet, for den er ifølge adfærdsdesigneren en “utro fætter”, der svinger op og ned. Handling kommer før motivation, og derfor må du acceptere et vis ubehag de første mange gange, du praktiserer din nye vane.

Det er de små handlinger, der over tid giver dig din nye vane og lader dig komme et skridt tættere på den livsstil og identitet, du gerne vil have. Gentagelse og tålmodighed er nøgleord.

Er du klar til at bygge eller bryde en vane? Du får Henrik Dresbølls simple trin-for-trin guide herunder.