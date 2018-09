“Overgangsalderen er ikke en undskyldning for at undgå træning”

Kender du til hedeture, ømme led, mindsket sexlyst og mindre energi? Så er du ikke alene. Når overgangsalderen rammer, kan den både være ledsaget af de fysiske symptomer og den tabubelagte følelse af at stå alene med forandringen af kroppen og måske endda følelsen af at miste sin kvindelighed.

Drob tabuet

En undersøgelse foretaget af Femarelle viser, at 49 procent af svenske og danske kvinder ikke taler om deres overgangsalder – heller ikke med deres partnere.

Der er altså god grund til at sætte fokus på og afmystificere tabuerne omkring overgangsalderen, og netop tabuet vil 56-årige journalist og blogger Line Baun Danielsen gøre op med. Ifølge Line er det vigtigt at huske, at livet ikke ender med overgangsalderen:

“For mig er det vigtigt at gøre overgangsalderen mindre skamfuld. Ved at tale åbent om det og dele vores historier kan vi nemlig gå fra at være pinligt berørte til at grine ad det sammen – velvidende at vi ikke er alene med det.”