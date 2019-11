Få den bedste start…

… ved først at finde ud af, hvad der står i vejen for dit mål. Hvis du gerne vil spise sundere, kan du starte med at se på dine hovedmåltider: Er der nok grøntsager? Hvis ikke, hvad kunne så forhindre dig i at spise flere? Måske tager det for lang tid at snitte, eller måske har du ikke overskud til det efter en lang dag.

Notér alt, hvad der kan spænde ben for projektet, så du ved præcis, hvor du skal tage fat. Vælg dernæst nogle helt lavpraktiske løsninger, fx at købe alle grøntsager snittede på pose for at spare tid eller handle på nettet for at undgå fristelser i supermarkedet.