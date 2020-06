Er du overvægtig, tyder ny forskning på, at et blivende vægttab ser ud til at sænke din risiko for at udvikle kræft. Især hvis du er kvinde og har passeret overgangsalderen, hvor et vægttab især vil reducere risikoen for at udvikle især livmoder- og brystkræft.

Der skal dog mere forskning til, før at eksperterne kan sige, hvor meget et vægttab vil sænke din risiko. Deres bedste anbefaling er derfor, at du skal fokusere på at bevare en sund normalvægt og så vidt muligt undgå store vægtstigninger op gennem dit voksenliv.





Hvad er en sund vægt?