Jern – hvor meget jern har du brug for?

Du kan ikke spise dig til en jernforgiftning, medmindre du lider af den sjældne sygdom hæmokromatose. Du kan dog godt få for meget jern via tilskud. Generelle bivirkninger ved jerntilskud er kvalme, diarré og især forstoppelse. Får du problemer med at komme på toilettet, så prøv et andet præparat, gerne et organisk jerntilskud. Du kan også opleve, at din afføring bliver sort, men det er ikke farligt.

For meget jern kan hæmme optagelsen af andre mineraler, fx zink, og på sigt kan alt for meget jern i kroppen måske øge risikoen for kræft. Så vær varsom med jerntilskud, medmindre du tilhører en risikogruppe eller har fået påvist jernmangel.