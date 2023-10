... revne gulerødder og æbler? De revne grøntsager udfører ingen mirakler her. Tværtimod skal du nok ikke spise for mange gulerødder, da din krop ikke skriger på fibre i denne situation.

... yoghurt? Der er i hvert fald – modsat hvad nogle tror – ingen dokumentation for, at mælkeprodukter forværrer diarré. Syrnede mælkeprodukter som A38 indeholder tilmed probiotiske bakterier, som er med til at holde tarmen sund.

... bananer? Hvis du synes, den har en stoppende effekt, er der intet i vejen for at spise den gule frugt, men der findes ikke dokumentation for dens virkning.

... chips og cola? Det klassiske sæt kan hjælpe dig kortvarigt, fordi du får salt og sukker, men det er ikke noget, diætisten vil anbefale. Såkaldt rehydreringsvæske, som du kan købe på apoteket, er langt bedre, hvis du er hårdt ramt og mangler sukker og salte.