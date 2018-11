Dag 3

Morgen

Pift immunforsvaret op i højeste gear ved at supplere morgenmaden med et krus ingefærte. Ingefær er rig på såkaldte gingeroler, der slår betændelsestilstande ned. Det får dit immunforsvar til at slappe af og forberede sig til kampen mod angreb fra virus og bakterier.

Frokost

Prøv igen at få fed fisk på menuen, godt suppleret af alle de grøntsager, som du kan opdrive.

Eftermiddag

Tag et krus te og en rugbrødsmad/groft knækbrød med smør og honning. Teen er kilde til et væld af antioxidanter, mens brødet giver dig fibre, der nærer tarmens sunde bakterier. Og vælger du koldslynget honning, giver den dig et ekstra skud gode bakterier.

Aften

Det er ikke sikkert, at familien bakker 100 procent op om den nye kostplan, men det behøver ikke at hindre jer i at mødes omkring middagsbordet. Servér en god gang spaghetti med sund kødsovs. Er der godt med tomat, løg og hvidløg i sovsen, er okse­kødet erstattet af kylling, og (en del af) pastaen for dit vedkommende skiftet ud med fintskåret spidskål, får du et fantastisk styrkende måltid.