Dag 2

Morgen

Start dagen med en lille gåtur. Det sætter gang i kroppen og får tankerne væk fra den morgenmad, som du ikke skal have.

Formiddag

Din krop bør allerede have vænnet sig lidt til fasten, så er humøret til det, kan du prøve at snuppe en kop kaffe (sort!) og mærke efter, hvordan kroppen reagerer. Husk også i dag at være flittig til at drikke generelt.

Frokost

Lav noget rart, mens kollegerne går til frokost. Ordn dine negle, eller køb en ny bluse, en bog eller en koncertbillet på nettet.

Eftermiddag

Yoga giver ro i kroppen. Så hvis du har mulighed for det, ville en times yoga være et dejligt fyr­aftensritual, hvor du vender blikket indad og finder roen i dig selv.

Aften

Et stort krus vand kan fylde mavesækken og dermed fjerne noget af den sult, som er knyttet til en tom mavesæk. Mærker du et hul i maven, kan du derfor opnå lindring ved at drikke en halv liter vand.

Sen aften

Trangen til sødt kan være uudholdelig. Oplever du dette, så nyd et krus lakridste, som med sin søde smag forkæler dine smagsløg. Når du går i seng, så glæd dig over, at en god nattesøvn er guf for dit immunforsvar.

Trives du med at faste en gang i mellem, og vil du gerne ned i vægt? Så prøv 5:2 kuren, hvor du faster to dage i uge og spiser helt almindeligt de andre dage.

Dag 3

Morgen

Så er det sidste fastedag! Bliv liggende i sengen et par minutter, og genkald dig motiverne for at faste. Med genetableret fokus og viljestyrke bliver det en smal sag at komme gennem det sidste døgn.

Formiddag

Du fortjener en belønning! Hvad med at booke en times massage eller tage en veninde med i spabad efter fyraften?

Frokost

Maden kommer nemt til at fylde meget i din bevidsthed. I stedet for at fortrænge tankerne kan du begynde at udarbejde kostplanen for de næste dage.

Eftermiddag

Drik et krus te i en rolig stund. Det giver firedobbelt bonus, fordi du både får væske, styrkende antioxidanter, en god smagsoplevelse og et pusterum. Selv om du ikke spiser, er det vigtigt at holde de pauser, som måltiderne normalt giver dig.

Aften

Køb ind til en lækker og sund morgenmad til i morgen, så du ernæringsmæssigt kan starte i overhalingsbanen.

Sen aften

Gå tidligt i seng. Når du ligger i sengen, kan du glæde dig over, at fasten nu er ovre, at du har givet dit immunforsvar et ordentligt løft – og at du må få morgenmad i morgen!