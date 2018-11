3 dage med få kalorier styrker dit immunforsvar

Hvad vil det sige at semifaste?

3 dage, hvor du kun må spise 2 små måltider a 250 kcal.

Fordele ved at faste:

Metoden er mentalt overkommelig, fordi fasteperioderne er korte.

Du kan spise sammen med familien og/eller kollegerne.

Måltiderne tilfører din krop sunde stoffer.

Ulemper ved at faste:

Du opnår ikke helt så kraftfuld en effekt som ved ren faste.

Der kan godt være lidt langt mellem måltiderne.

Sådan semifaster du i 3 dage

Dag 1

Morgen

Start dagen med et morgenmåltid. Det skal være på 250 kcal og være relativt fattigt på kulhydrater. Det er en god idé at sørge for, at der er godt med proteiner i måltidet, fx fra skyr eller æg. Et godt bud på et morgenmåltid er: 2 æg, 150 g grønt­sager + en halv skive rugbrød. Lav fx en lille æggekage med skiver af et par store tomater, og spis en halv skive ristet rugbrød til.

Frokost

Gå en tur i stedet for at gå til frokost med kollegerne. Imens kan du glæde dig over både at få sund motion, frisk luft og dulmet trangen til mad.

Eftermiddag

Drik et glas vand hver 3. time. Mange drikker kun til mål­tiderne, og nu, hvor de fleste måltider bortfalder, er det nødvendigt at skabe en ny rutine for væskeindtagelsen.

Aften

Spis aftensmad. I modsætning til på jobbet styrer du selv menuen derhjemme, og så er det hyggeligt at spise med familien. Du kan dog også vælge morgenmad og frokost eller frokost og aftensmad. Et godt aftenmåltid på 250 kcal er et grillet kyllingebryst med salat af 150 g rødkål, ½ appelsin og 10 mandler.

Sen aften

Drik et krus te uden koffein, og mærk roen falde over dig.

Dag 2

Morgen

Snup 1,5 dl skyr (naturel) med 100 g frugt i tern og 1 spsk. grov mysli. Proteinerne fra den kraftfulde skyr mætter godt, mens du fra de øvrige ingredienser får styrkende plantestoffer, der stiver immunforsvaret af.

Frokost

Er det svært at holde skansen, så hyg dig med et krus te. Har du en sød tand, vil både lakrids­te og rooiboste med vanilje kunne dulme din sukkertrang.

Eftermiddag

Har du overskud, så snup et træningspas. Gør det ikke alt for hårdt, for kroppen går nemt sukkerkold, når du skærer ned på måltiderne. Styrketræning, rask gang eller let jogging vil som regel fungere fint, og med lidt held vil træningen kunne tage toppen af sulten.

Aften

Har du trænet, så spis lige bagefter, for så er du sikkert sulten! Skær lidt ned på fedtet for at give plads til protein og kulhydrat. Et lækkert og hurtigt måltid er ½ avocado med 125 g rejer og en skive rugbrød til.

Sen aften

Gå i seng en time tidligere end normalt. Kroppen begynder med garanti at være træt nu et par dage inde i halv-fasten.