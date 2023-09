Sved kan sagtens komme, selvom vi ligger og sover. Det er ganske normalt. Nattesved kan være generende, men oftest er det helt harmløst og kræver blot, at du skifter vinterdynen ud med en sommermodel. Måske er dit nattøj for varmt, eller også er madrassen for gammel til at transportere varmen væk. Men bliver du gentagne gange våd af nattesved, selvom du har sørget for et køligt sovemiljø, så kan det være et tegn på, at noget i din krop ikke er, som det burde være.

I sådan et tilfælde kan det være en god ide at kontakt en læge. En forandring i svedproduktionen kan nemlig skyldes sygdom. Og selvom det måske ikke skyldes sygdom, kan det være fornuftigt at snakke med en professionel, så I kan finde årsagen til nattesved og tackle det på den bedste måde.

