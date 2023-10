“Medicinen gør, at passagetiden i tarmen nedsættes. Det svarer til at tage det tog, der stopper ved alle stationer frem for at hoppe på lyntoget fra Århus til København. Man sætter simpelthen en bremse i, så tarmen ikke bevæger sig så hurtigt,” forklarer Mette Borre.

Langt de fleste tilfælde af diarré går heldigvis over af sig selv i løbet af et par dage.

Opdager du blod i din afføring, får du høj feber, mavesmerter, eller taber du dig meget, bør du dog opsøge din læge.