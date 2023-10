Lægen vil søge at afdække årsage ved at stille dig en række spørgsmål. Ved at kende dem på forhånd, kan du være bedre forberedt til samtalen.

Har du permanent åndenød, eller kommer det som anfald?

Det spørger lægen om for at afdække, om besværet skyldes astma. Ved astma optræder åndenød som anfald.

Hvor længe har du haft symptomerne?

Jo længere åndenøden har stået på, desto større er sandsynligheden for, at det ikke blot er et virus som fx en forkølelse, der er skyld i besværet.

Får du brystsmerter?

Et vigtigt spørgsmål, da åndenød kombineret med smerter henover brystet kan være tegn på en blodprop i lungen.

I hvilke sammenhænge oplever du åndenød?

Det er vigtigt for lægen at finde ud af, om det er, når du bevæger dig, at du taber pusten. Det giver nemlig en indikation på, hvor årsagen skal findes.

Får du åndenød om natten, eller når du ligger ned?

Her søger lægen efter tegn på, om det er hjerteproblemer, som er årsagen. Her vil du typisk opleve at miste pusten, når du ligger ned.

Har du hoste, slim i brystet eller feber?

Del det med lægen, hvis du har disse symptomer, da det kan være tegn på, at du har reddet dig en omgang lungebetændelse.

Kommer der pibende lyde, når du trækker vejret?

Her leder lægen efter tegn på, om du skulle have fået astma, der netop giver en pibende vejrtrækning.

Ryger du?

Hvis du er ryger, er risikoen for KOL stærkt forøget. Og denne sygdom viser sig bl.a. ved åndedrætsbesvær.

Har du taget på?

Åndenød forværres af overvægt, og naturligvis vil lægen både se på dig og måske veje dig, men det er alligevel vigtigt, at du gør opmærksom på vægtstigning.