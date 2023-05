Prutter både larmer og lugter, ja. Men idet luften forlader tarmen, falder trykket og giver en bedre mavefornemmelse.

Alternativet – at holde på en prut – kan du godt slippe afsted med, men kun for en stund. Holder du for længe på luften, kan det hurtigt give yderligere udspilede tarme og ondt i maven.

Døjer du med oppustethed og hyppig pruttetrang, er det derfor langt bedre at skrue på de parametre, der gør, at luften ophober sig til at begynde med. Det får du overlægens råd til her.