Er det sundt at onanere?

Det mest præcise svar må være, at det helt sikkert ikke er usundt at afsætte lidt nydelsestid til sig selv (og sin vibrator). Egentlig er der forsket ganske lidt i, hvad der præcist sker i kroppen, når vi tilfredsstiller os selv seksuelt, men der er bred enighed om, at onani for mange kan virke afstressende og beroligende. Den effekt tilskrives en række hormoner, der frigives, når du får orgasme. Det er blandt andet hormoner som dopamin, serotonin og oxytocin, der alle er forbundet med følelser som glæde og tilfredshed.

Samtidig er onani en god og tryg måde at udforske sin egen seksualitet på – mange sexterapeuter anbefaler det derfor også til kvinder, der har svært ved at opnå orgasme med en partner. Ikke fordi onanien skal erstatte det seksuelle samvær, men fordi det kan være den rette vej til, at kvinden opdager, hvad der fungerer for hende forneden.

Herunder kan du se, hvad onani ellers formodes at gøre godt for.