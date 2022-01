Har du uro i kroppen eller svært ved at falde i søvn, kan baldrian måske hjælpe dig i en kort periode. Man kan dog argumentere for, at det er mere hensigtsmæssigt at forsøge at håndtere søvnudfordringer uden brug af lægemidler, idet vi alle indimellem vil opleve uro eller let søvnbesvær.

Søvntilskud kan hurtigt blive en glidebane, og ingen lægemidler kan sige sig fri for mulige bivirkninger, ligesom man for baldrians vedkommende ikke kender langtidsvirkningen og dermed heller ikke langtidsbivirkningerne. Lægemidler, der indeholder baldrian, bør under alle omstændigheder kun anvendes til folk over 12 år.

