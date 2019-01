7 tips til kulturelle oplevelser i Singapore

2. Se singaporeansk kunst

Oplev Singapores nyeste knopskud indenfor kunstmuseer og besøg National Gallery Singapore . Her er alt, hvad hjertet kan begære at singaporeansk- og sydøst asiatisk moderne kunst. Museet huset mere end 8000 stykker kunst fra Singapores nationale samling, og har til mission at sørge for at besøgende ikke bare bjergtages af æstetikken, men også får en fornemmelse af den rige historie og arv, kunsten repræsenterer. Foruden kunsten er museet desuden i sig selv en seværdig bygning med smukke arkitektoniske detaljer og et forrygende lysindfald. Sætter I pris på moderne kunst og æstetik, så er et besøg her et must.